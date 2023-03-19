В Удмуртии стартует фестиваль граффити «Герои Удмуртии»

Каждый участник может вложить в работу свой смысл. Фото: t.me/brechalov

Художники со всей республики смогут показать свои таланты в рисовании на фестивале граффити «Герои Удмуртии». О начале приема заявок сообщили на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.

В рамках фестиваля появится 32 мурала на стенах зданий. Инициаторами проведения мероприятия выступили юные художники и финалистка фестиваля стрит-арта «ФормАРТ» Приволжского федерального округа Татьяна Трусова, благодаря которой теперь один из домов по ул. Удмуртская украшен работой «Город на Иже».

Свою заявку на участие можно отправить до 16 апреля на сайте Молодежного центра Удмуртии. Конкурсантами могут стать как юные художники, так и опытные. Также необходимо отправить эскиз будущей работы.

В июне все участники приступят к выполнению своих работ.

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