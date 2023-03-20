АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии

Стадион в селе Норья. Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Реализация благотворительных проектов и социально-значимых программ является одним из ведущих направлений социальной политики АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса»). В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «САФМАР», основанным известным российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым, компания оказывает постоянную поддержку общественно значимым проектам в Удмуртии, системно помогает учреждениям образования и здравоохранения, вкладывает средства в строительство и ремонт спортивных объектов, реконструкцию культурных и религиозных зданий в разных районах республики. В 2022 году на благотворительные цели компания направила более 260 млн рублей.

Ещё в 2014 году БФ «САФМАР» активно включился в проект по строительству Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели». По сей день фонд помогает этому уникальному центру, вкладывая средства в его оборудование. Так, недавно руководством благотворительного фонда и «Белкамнефти» было принято решение поддержать реконструкцию филиала центра «Адели» в городе Глазове, где после всех мероприятий по обновлению инфраструктуры смогут проходить реабилитацию до 1000 особенных детей в год. Сейчас у филиала нет доступной среды, а также достаточного количества палат и оборудования для реабилитации. Финансирование работ по реконструкции объекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, а приобретение необходимого оборудования общей стоимостью 65 млн руб взял на себя БФ «САФМАР».

В 2022 году по инициативе Правительства Удмуртской Республики БФ «САФМАР» выделил средства для проведения капитального ремонта в Глазовском техническом колледже и Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий. В этих средне-специальных учебных заведениях заработали IT-кубы – обучающие площадки для школьников и студентов, оснащенные современной техникой. Эти пространства будут заниматься системной работой по профориентации и взаимодействию школ, СПО и вузов в сфере информационных технологий. Все обновленные кабинеты оснащены современным оборудованием и программным обеспечением, заниматься в этих двух IT-кубах будут порядка 800 человек.

Особое значение для БФ «САФМАР» имеет спортивное направление, ведь развитие спортивной инфраструктуры и спортивные массовые мероприятия повышают интерес граждан к активному образу жизни, увеличивают долю жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

В частности, БФ «САФМАР» направил средства на завершение строительства в городе Сарапуле многофункционального спортивного центра «Позитрон» – одного из крупных спортивных объектов, строящихся в Удмуртии.

Решение о строительстве этого спорткомплекса было принято еще в 2015 году, сдать объект планировали в 2017 году, но инвестору не хватило средств, и объект так и не был достроен. В августе 2020 года было принято решение о продолжении строительства «замороженного» спорткомплекса. В 2022 году благотворительный фонд «САФМАР» по просьбе Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова подключился к решению этого вопроса, вложив в завершение объекта 39,5 млн руб. Открытие спортивного объекта планируется уже в этом году.

С 2017 года в Удмуртии действует Соглашение между Правительством Удмуртии и благотворительным Фондом «САФМАР» по поддержке детско-юношеского хоккея. В 2022 году на это направление выделено 16 млн руб., на которые в республике проведены три массовых детских турнира:

— Турнир имени М.Т. Калашникова – в нем участвуют более 1300 юных хоккеистов из 5 городов и 18 районов Удмуртии.

— Турнир по следж-хоккею имени М.Т. Калашникова – порядка 7 регионов страны направляют на турнир более 150 юных спортсменов с особенностями здоровья. Соревнования имеют межрегиональный статус и являются этапом отбора в юниорскую паралимпийскую сборную команду России.

— Турнир «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова – 36 команд, около 700 участников разыгрывают путевки на Всероссийские соревнования по хоккею, а по итогам регионального этапа оказывается финансовая поддержка командам-победителям и лучшим сельским тренерам Удмуртии.

Хоккейная коробка в Яру. Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

В 2022 году АО «Белкамнефть» направило 17 млн рублей на развитие социальной сферы районов Удмуртской Республики. Так, в рамках благотворительной программы БФ «САФМАР» оказана поддержка спортивным, образовательным, культурным и социальным бюджетным учреждениям региона. Среди получателей поддержки – поселок Яр (здесь была проведена модернизация хоккейной коробки), село Норья Малопургинского района и село Мостовое Сарапульского района (благоустройство сельских стадионов), Каракулинская, Дебесская и Якшур-Бодьинская детско-юношеские спортшколы, ДЮСШ «Юность» села Грахово, Спортклуб «Витязь» поселка Игра, физкультурно-спортивный клуб «Юность» Кизнерского района (улучшение материально-технической базы), Камбарский дом детства и юношества (ремонт в помещении), Дом детского творчества и Центральная библиотека Каракулинского района (приобретение оборудования и инвентаря).

Центр удмуртской культуры «Мынам шаере» в селе Александрово. Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

В доме культуры села Заречно-Вишурское Шарканского района проведена серьезная реконструкция в зрительном зале – в работы вложено более 1,4 млн руб. Каракулинскому районному Центру культуры выделены средства в размере 3,7 млн руб. для обустройства сельского клуба в деревне Усть-Сакла. А в Воткинском районе за 850 тыс. руб. создана творческая интерактивная площадка на базе Центра культуры Кукуевского сельского дома культуры. Также благотворительные средства БФ «САФМАР» направлены на приобретение оборудования для культурного комплекса «Центральный» Завьяловского района, клуба деревни Сяртчигурт Увинского района, клубной системы Балезинского района, Глазовской районной централизованной библиотечной системы, Центра удмуртской культуры "Мынам шаере" в селе Александрово Кезского района. В Можге при поддержке БФ «САФМАР» прошел слет активистов детских общественных объединений Можгинского района.

В 2023 году АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, являющееся основным партнером фонда «САФМАР» в Удмуртии, направит на благотворительные цели в республике порядка 260 млн рублей.

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова работает в Удмуртии 25 лет. Партнерство Удмуртской Республики и благотворительного фонда «САФМАР», основателем которого является Михаил Сафарбекович Гуцериев, началось в 2003 году. За эти годы более трех миллиардов рублей инвестировано в социально значимые проекты Удмуртской Республики. БФ «САФМАР» на протяжении многих лет реальными делами и приоритетами своей благотворительной деятельности подтверждает искреннюю заинтересованность в социально-экономическом развитии нашего региона.