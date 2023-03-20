Жители Удмуртии предпочитают коньки горнолыжному спорту

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик на катках столицы Удмуртии и горнолыжных склонах республики в течение зимнего сезона. Абоненты Tele2 в регионе использовали более 530 ТБ мобильного интернета, это на 15% больше, чем годом ранее. Ижевчане не поддались моде на ледовые площадки в парках и скверах, самыми популярными местами этой зимы стали оборудованные крытые катки.

В зимнем сезоне 2022-2023 годов жители республики активно катались на коньках. На катках города абоненты Tele2 потратили более 425 ТБ, при этом самыми востребованными оказались крытые ледовые площадки. Так, лидером по объемам интернет-трафика стал каток «Омега», здесь посетители использовали в зимний период более 102 ТБ. Свою популярность он получил благодаря разноцветной диодной подсветке и граффити на стенах, а также выгодному расположению и хорошей транспортной доступности. Вторым по популярности стал ледовый дворец «Молодежный», где скачали более 95 ТБ. Замыкает тройку лидеров стадион «Зенит», посетители которого загрузили более 85 ТБ. Жители Ижевска не стали следовать моде на ледовые площадки на свежем воздухе, на катке «Быстрый Бро» в парке имени Кирова показатели мобильного трафика не преодолели 58 ТБ.

Гости региональных горнолыжных комплексов вместе использовали 104 ТБ. Лидером по традиции остается комплекс «Чекерил», абоненты израсходовали здесь 63 ТБ. На горнолыжных спусках «Нечкино», где многие становятся на лыжи и сноуборд впервые, впечатления от катаний уместились в 41 ТБ интернета.

Вместе на горнолыжных комплексах и катках абоненты Tele2 в Удмуртии израсходовали за зимний сезон 530 ТБ, что на 15% превышает прошлогодние показатели. Объем трафика сопоставим с непрерывным видеофильмом продолжительностью 30 лет. При этом два года назад посетители катков скачивали всего на 37% больше трафика, чем горнолыжники. Для проведения сравнения оператор использовал данные зимних сезонов с 1 декабря по 12 марта 2021-2023 годов.

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