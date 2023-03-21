«Ижсталь» завершила масштабный экологический проект

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершил реализацию экологического проекта по прекращению выбросов от сталеплавильного производства. Стоимость работ составила более 300 млн рублей.

После завершения в 2012 году масштабной реконструкции производственных мощностей, выполненной в рамках инвестиционной программы Группы «Мечел» на заводе оставался единственный агрегат, чья система газоочистки не удовлетворяла современным экологическим требованиям, – дуговая сталеплавильная печь ДСП-25.

В 2022 году завод завершил реализацию проекта по подключению ДСП-25 к современной системе газоочистки сталеплавильного комплекса ДСП-40, технические характеристики которой удовлетворяют жестким экологическим требованиям. В ходе работ смонтировали газоход диаметром до 3 метров и протяженностью около 200 метров, который соединил печь ДСП-25 с современной установкой газоочистки, на крыше цеха установили вытяжной зонт для улавливания остаточных газов, построили пылеосадительную камеру для улавливания крупных взвешенных частиц. В общей сложности смонтировали более 500 тонн различных металлоконструкций. Кроме того, завод ввел в эксплуатацию новую насосно-аккумуляторную станцию и дымосос, оснастил дополнительным оборудованием участок водоподготовки.

«Снижение воздействия металлургического производства на окружающую среду – одно из приоритетных направлений деятельности завода. На «Ижстали» реализуется долгосрочная программа природоохранных мероприятий. Проект по устранению выбросов от сталеплавильного производства был приоритетным пунктом этой программы, и я испытываю глубокое удовлетворение от его реализации. Горожане больше не увидят рыжий дым с «Ижстали», – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.