Специалист объяснил, почему не следует хранить дома старые аккумуляторные батареи

Использованные батарейки нужно сдавать в специальный пункт приема
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Аккумуляторные батареи – довольно опасная вещь, поэтому их не следует хранить дома после того, как они отработали свой срок. Как рассказал в беседе с RT (18+) Юрий Урюков, эксперт Инфраструктурного центра НТИ «Автонет», созданного на базе Московского политеха, батарейки могут вызвать отравление или привести к ожогам. Их важно утилизировать, причем правильно.
«Отслужившую свой срок батарею уж точно нельзя просто выкинуть на помойку или хранить на балконе, в кладовке среди прочего забытого хлама», – говорит специалист.
Более-менее безопасными являются литийионные или щелочные батареи. Они используются в бытовых приборах а также в электросамокатах, но и они довольно токсичны, так как содержат тяжелые металлы.
«Их тоже нужно правильно утилизировать, чтобы не заражать окружающую среду и самому не вдыхать отравляющие испарения при нарушении герметичности оболочки», – объяснил Юрий Урюков.
По его словам, сдать любую старую батарею в специальный пункт приема – самое правильное. Такие пункты есть по всей России, особенно в крупных городах.
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