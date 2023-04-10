Погода на день: 10 апреля в Ижевске солнечно и +9 °С

Ожидается небольшое похолодание. Фото: Архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»
Доброе утро, Ижевск. Наступил понедельник, 10 апреля, пришла пора взбодриться и подготовиться к первому рабочему дню недели! В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +9 °С. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Ночью до -2 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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