В Ижевском зоопарке родились камерунские козлята

Фото: скриншот из видео

В Государственном зоопарке Удмуртии 3 апреля появились на свет детеныши камерунской козы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Всего родилось трое козлят: две девочки и мальчик. Уже сейчас малыши выходят на прогулку в вольер вместе с родителями, где изучают окружающий мир.

«Еще неокрепшими копытцами стараются покорить все вершины вольера. Резвятся на солнышке, играют, а также знакомятся с другими обитателями домашнего двора», – говориться в сообщении пресс-службы зоопарка.

Жителям и гостям столицы Удмуртии предлагают поучаствовать в небольшом интерактиве и придумать малышам клички на тему «Весна». Свои идеи необходимо присылать в группу ВК зоопарка.

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