Жители города Чайковский задержаны в Ижевске по подозрению в кражах

Возбуждено уголовное дело
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске сотрудниками полиции по подозрению в серии краж были задержаны двое жителей города Чайковский: 41-летняя женщина и ее 33-летний сожитель. Ранее они оба уже были судимы за воровство и разбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Следствием установлено, что пара приехала в Ижевск специально. Во время своего пребывания в городе женщине удалось похитить шубу стоимостью почти в 80 тысяч рублей, а мужчине – бытовую электронику на сумму около 10 тысяч рублей из нескольких супермаркетов.
«Похищенное имущество злоумышленники перепродавали, а вырученные деньги тратили на личные нужды. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ – «кража», – говорится в сообщении ведомства.
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