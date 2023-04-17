Первые субботники прошли в Ижевске

Фото: архив редакции

В прошедшие выходные, 14 и 15 апреля, активные жители Ижевска, представители властей и общественных организаций приняли участие в первых субботниках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по уборке проводились на общественных пространствах, которые подлежат благоустройству в 2024 году.

В рейтинговый список вошли:

– общественная территория у школы № 57

– прогулочная зона у Дворца детского (юношеского) творчества

– лесопарк около ТРК «Столица»

– Аллея счастья у площади 50 лет Октября

– пеший маршрут между Южным парком и сквером Драгунова.

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