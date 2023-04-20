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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 7:29

Бывшего гендиректора «Удмуртавтодора» осудили за превышение должностных полномочий

Он полностью признал свою вину
Софья Кель
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

Фото: Алена Селезнева

В Ижевске по обвинению в превышении должностных полномочий осудили бывшего генерального директора «Удмуртавтодора» Андрея Жиренкина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Во время организации ремонта дороги Жиренкин нарушил ряд строительных норм, что в результате привело к разрушению асфальта и потере финансов. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил Жиренкина к штрафу. Приговор вступил в законную силу.

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