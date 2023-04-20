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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 7:40

Суд Удмуртии заблокировал сайт по продаже снюсов

Информацию передали в Федеральную службу по надзору в сфере информационных технологий
Виола Романова
Нарушения выявил Роспотребнадзор Удмуртии

Нарушения выявил Роспотребнадзор Удмуртии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Удмуртии по решению суда был заблокирован сайт, на котором продавались снюсы – жевательные смеси, содержащие в своем составе никотин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ведомство выявило нарушающий федеральное законодательство сайт и передало эту информацию в суд. Исковые требования были полностью одобрены, и сайт заблокировали. Позднее копию решения суда направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России для добавления сайта в перечень платформ, на которых продают запрещенные в стране вещества.

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