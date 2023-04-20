Двух мужчин нашли убитыми на улице Дзержинского в Ижевске

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в убийстве задержали 20-летнего и трех несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета СК России по Удмуртии.

20 апреля во дворе жилых домов на улице Дзержинского нашли тела двух мужчин в возрасте 41 и 42 лет. По версии следствия, к их гибели причастна группа из четверых задержанных.

В ночь на 20 апреля молодые люди пришли к своему товарищу, который жил вместе с бабушкой. В квартире находились потерпевшие – знакомые бабушки. Подростки затеяли ссору с мужчинами, а затем накинулись на них с дракой. Молодые люди били потерпевших ногами и руками до тех пор, пока те не перестали показывать признаки жизни. После этого они перенесли тела погибших во двор к мусорным мульдам.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас готовятся материалы для предъявления задержанным обвинения.

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