Почетными гражданами Ижевска станут еще три жителя города

Знаки отличия они получат в День города Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Звание «Почетный гражданин города Ижевска» присвоят еще троим жителям столицы Удмуртии, которые внесли в экономическое, социальное и культурное развитие города выдающийся вклад. Решение было принято депутатами на 23-й очередной сессии Городской думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Звание получат:

- Татьяна Пензина, общий трудовой стаж которой составляет 46 лет. Она руководила Комитетом по физической культуре и спорту администрации Ижевска в 1988-2010 гг.

Татьяна Пензина Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

- Юрий Антонов, полковник милиции в отставке. Работе на предприятиях и в госучреждениях Ижевска он посвятил 49 лет. Основал Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России.

Юрий Антонов Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

- Николай Артемов звания удостоился посмертно. На благо Ижевска он трудился 48 лет, строил социальные объекты, а также участвовал в строительстве магистрального транзитного водопровода Кама-Ижевск.

Николай Артемов Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Почетные граждане получат медаль и нагрудную ленту. Вручение по традиции пройдет в ходе празднования Дня города.