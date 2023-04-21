С начала сезона в Удмуртии клещи покусали более 400 человек

В 4 паразитах обнаружили возбудителей клещевого энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 20 апреля в больницы Удмуртии с жалобами на присасывание клещей уже обратились 415 человек: 329 взрослых и 86 детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

207 человек из числа обратившихся – ижевчане, 29 – можгинцы. В Увинском районе 22 укушенных, в Сарапульском – 13, в Кизнерском – 11. Если принимать в внимание соотношение с количеством населения в разных населенных пунктах, то получается, что чаще всего кровососы нападали на жителей Кизнерского, Увинского и Вавожского районов.

При этом из всех исследованных клещей энцефалитными оказались лишь четыре. Боррелиозом были заражены 52 паразита, возбудителей анаплазмы не выявили, эрлихии обнаружились в двух случаях. Это относительно небольшие показатели.

Также в двух случаях у пострадавших от укусов клещей заподозрили энцефалит и в трех – боррелиоз.