Мужчина из Удмуртии приковал жену цепью к батарее и отправился на заработки в другой регион

Женщина была обездвижена в течение 5 часов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Каракулинском районе за издевательское отношение к жене осудят 58-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина избил супругу, а затем обмотав вокруг ее тела металлическую цепь, приковал ее к батарее. После этого он вышел из дома и выехал на заработки в соседний регион. При этом дверь в жилье была закрыта на навесной замок. Женщину освободили только 5 часов спустя – все это время она была обездвижена и не могла добраться до телефона и сообщить в полицию.

Уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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