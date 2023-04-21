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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:17

В майские праздники силовиков Удмуртии переведут на усиленный режим

Власти собираются «не допустить провокаций»
Виола Романова
На площадках мероприятий проведут тренировки по спасению людей

На площадках мероприятий проведут тренировки по спасению людей

Фото: Константин ИВШИН

Для обеспечения безопасности в праздничные дни с 1 до 9 мая силовые структуры региона переведут в усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Наша общая задача – не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки, руководителям учреждений ответственно отнестись к организации дежурств и взаимодействию с экстренными службами», – заявил глава республики Александр Бречалов.

В боевой расчет выведут всю технику, которая на данный момент находится в резерве. На площадках, на которых планируются мероприятия, пройдут тренировки по эвакуации граждан на случай ЧС и пожаров. Кроме того, на всех объектах, которые находятся под управлением министерств здравоохранения, образования и соцзащиты обустроены посты – здесь находятся телефоны и списки номеров экстренных служб.

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