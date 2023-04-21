В майские праздники силовиков Удмуртии переведут на усиленный режим

На площадках мероприятий проведут тренировки по спасению людей Фото: Константин ИВШИН

Для обеспечения безопасности в праздничные дни с 1 до 9 мая силовые структуры региона переведут в усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Наша общая задача – не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки, руководителям учреждений ответственно отнестись к организации дежурств и взаимодействию с экстренными службами», – заявил глава республики Александр Бречалов.

В боевой расчет выведут всю технику, которая на данный момент находится в резерве. На площадках, на которых планируются мероприятия, пройдут тренировки по эвакуации граждан на случай ЧС и пожаров. Кроме того, на всех объектах, которые находятся под управлением министерств здравоохранения, образования и соцзащиты обустроены посты – здесь находятся телефоны и списки номеров экстренных служб.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».