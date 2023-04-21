Жителя Ижевска осудили на 13 лет за убийство незнакомца в подъезде

Приговор в законную силу не вступил Фото: Амир Закиров

В Ижевске за нападение и убийство осудили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре 2021 года на 7 этаже одного из домов города ижевчанин напал с ножом на двух незнакомцев. Мужчина, который первым попал под удары обвиняемого, скончался от полученных ранений. Товарищ погибшего пытался спасти его и оттащить от осужденного, но в результате получил серьезный удар ножом в ногу.

Суд приговорил обвиняемого к 13,6 годам лишения свободы, первые 3,6 из которых он проведет в тюрьме, а затем отправится в исправительную колонию особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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