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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:32

Двух жителей Удмуртии подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей

Они оформляли кредиты на поддельные документы
Софья Кель
Мошенники рискуют провести в колонии до 6 лет лишения свободы

Мошенники рискуют провести в колонии до 6 лет лишения свободы

Фото: Алена Селезнева

По подозрению в мошенничестве в Удмуртии задержали двух местных жителей 1994 и 1996 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, в марте 2021 подозреваемые взяли в банке кредит на 1 964 000 рублей. При этом во время заполнения необходимых бумаг они предоставили поддельные документы. В июне 2021 года, действуя по той же схеме, мошенники украли еще 2 294 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования в крупном размере). Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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