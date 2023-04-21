Отопительный период в Ижевске закончится 24 апреля

Постановление уже подписано Фото: Мария Бакланова

24 апреля в Ижевске завершится отопительный сезон. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Сегодня, 21 апреля градоначальник подписал соответствующее постановление.

«Закончить подачу отопления на городские объекты мы можем на пятый день, когда среднесуточная температура будет превышать плюс 8 градусов. В понедельник будут как раз пятые сутки теплой погоды», – сообщил Бекмеметьев. Процесс остановки системы отопления займет примерно неделю.

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