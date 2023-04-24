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НовостиСпорт24 апреля 2023 3:17

Биатлонист из Ижевска завоевал серебро на Алданском лыжном марафоне

Он преодолел дистанцию в 50 км
Алина Гужавина
Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

23 апреля в Алдане прошел лыжный марафон, где Александр Корнев, спортсмен из Ижевска, завоевал серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Участники марафона преодолели дистанцию длиной в 50 км.

Места распределились следующим образом: первым к финишу пришел Михаил Соснин, бронзовым медалистом стал Евгений Емерхонов.

«Достаточно интересная гонка получилось. Все с первых моментов пошло вообще не по плану», – рассказал ижевчанин в своем телеграм-канале.

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