Биатлонист из Ижевска завоевал серебро на Алданском лыжном марафоне

Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

23 апреля в Алдане прошел лыжный марафон, где Александр Корнев, спортсмен из Ижевска, завоевал серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Участники марафона преодолели дистанцию длиной в 50 км.

Места распределились следующим образом: первым к финишу пришел Михаил Соснин, бронзовым медалистом стал Евгений Емерхонов.

«Достаточно интересная гонка получилось. Все с первых моментов пошло вообще не по плану», – рассказал ижевчанин в своем телеграм-канале.

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