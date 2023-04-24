Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на фестивале творческой молодежи в Глазове

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С 21 по 23 апреля в Глазове прошел фестиваль творческой молодежи «Удмуртия заряжает» (0+), где выступила двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В ледовом дворце «Глазов арена» собрались участники фестиваля из вузов, СПО и работающая молодежь, чтобы показать свои творческие номера: вокал, танцы, игра на музыкальный инструментах и другие направления.

Несколько показательных номеров фигуристки стали подарком на торжественном открытии.

«Рада вернуться в этот город, покататься в родном ледовом дворце. Благодарю вас за такой теплый прием. Творчество – неотъемлемая часть моей профессии, и я рада, что в республике проводится такой фестиваль. <…> Желаю удачи всем участникам, а победителям – достойно представить Удмуртию на следующем всероссийском этапе», – сказала Елизавета Туктамышева.

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