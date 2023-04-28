Жительницу Узбекистана задержали после осуществления закладки наркотиков в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске сотрудники МВД задержали жительницу Узбекистана после распространения наркотиков в частном секторе Ленинского района во время прогулки с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В ее съемной квартире полиция обнаружила несколько пакетов с наркотиками, а также несколько полимерных свертков общей массой не менее 860 граммов. Также найдены электронные весы, упаковочный материал и другие предметы для расфасовки.

Помимо этого, 140 свертков сотрудники полиции изъяли из тайника и передали на экспертизу в ЭКЦ МВД Удмуртии.

Было установлено, что женщина является оптовым закладчиком интернет-магазина, а наркотики привезла из Москвы для распространения в Ижевске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Подозреваемая заключена под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

21-летнего жителя Ижевска осудили за размещение фото с нацистской символикой в соцсети

Почти 4 года в колонии проведет 33-летний житель Удмуртии за избиение пасынка молотком и кочергой

Более 9 тысяч заявлений в детский сад подали родители в Ижевске