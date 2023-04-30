Как будут работать лаборатории исследования клещей в Ижевске и Удмуртии летом

Фото: архив редакции

В Удмуртии готовы лаборатории для исследования клещей. О графике работы сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего будет 7 медучреждений «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»:

– Ижевск – ул. Ленина, 106;

– филиал в Глазове – ул. Кирова, 27а;

– отделение филиала в п. Игра – ул. Труда, 17;

– филиал в Можге – ул. Ленина, 8;

– филиал в Сарапуле – ул. Азина, 29;

– филиал в Воткинске – ул. Свердлова, 11.

Режим работы

До 30 апреля: с 8:30 до 16:00;

С 1 мая по 30 июня: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни, с 9:00 до 14:00 в выходные и праздники.

С 1 июля по 31 июля: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни, с 9:00 до 14:00 по воскресеньям.

С 1 августа: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни.

Бесплатное исследование клещей предоставляется труженикам тыла, ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны. Для этого необходимо предъявить удостоверение.

«После укуса клеща в течение 2-3 недель необходимо измерять температуру, и при ее повышении, появлении головных болей, недомогании, покраснении в месте укуса, увеличивающемся до 5 см и более, нужно обратиться к участковому врачу, невропатологу или вызвать скорую помощь», – напоминает Роспотребнадзор.

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