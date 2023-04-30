Как будут работать лаборатории исследования клещей в Ижевске и Удмуртии летом

Фото: архив редакции
В Удмуртии готовы лаборатории для исследования клещей. О графике работы сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего будет 7 медучреждений «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»:
– Ижевск – ул. Ленина, 106;
– филиал в Глазове – ул. Кирова, 27а;
– отделение филиала в п. Игра – ул. Труда, 17;
– филиал в Можге – ул. Ленина, 8;
– филиал в Сарапуле – ул. Азина, 29;
– филиал в Воткинске – ул. Свердлова, 11.
До 30 апреля: с 8:30 до 16:00;
С 1 мая по 30 июня: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни, с 9:00 до 14:00 в выходные и праздники.
С 1 июля по 31 июля: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни, с 9:00 до 14:00 по воскресеньям.
С 1 августа: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни.
Бесплатное исследование клещей предоставляется труженикам тыла, ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны. Для этого необходимо предъявить удостоверение.
«После укуса клеща в течение 2-3 недель необходимо измерять температуру, и при ее повышении, появлении головных болей, недомогании, покраснении в месте укуса, увеличивающемся до 5 см и более, нужно обратиться к участковому врачу, невропатологу или вызвать скорую помощь», – напоминает Роспотребнадзор.
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