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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 23:05

28-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет

В результате ДТП машина перевернулась
Алина Гужавина
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 апреля около 19:15 28-летняя девушка, находившаяся за рулем «Hyundai Solaris», не справилась с управлением и съехала в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло на 41-м километре трассы «Ижевск-Воткинск». Помимо водителя в салоне машины находился двухлетний ребенок.

Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы.

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