28-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 апреля около 19:15 28-летняя девушка, находившаяся за рулем «Hyundai Solaris», не справилась с управлением и съехала в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло на 41-м километре трассы «Ижевск-Воткинск». Помимо водителя в салоне машины находился двухлетний ребенок.

Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».