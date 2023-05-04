Двух 35-летних наркозакладчиков из Пермского края задержали в Ижевске

Фото: mvd_18

Недалеко от лесопосадки на Воткинском шоссе в Ижевске задержали двух 35-летних наркозакладчиков из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При задержании полицейские нашли у пары 100 свертков с наркотиками – их подозреваемые распихали по карманам одежды. В лесу стражи порядки нашли тайник, который оборудовали наркозакладчики – в нем находилось еще 250 граммов аналогичного вещества. Задержанные сознались, что работают на неизвестного куратора. Он присылал им наркотики и говорил, где нужно будет сделать закладки. Последний тайник с передачкой от «начальства» задержанные забрали в Якшур-Бодьинском районе. Полученные 0,5 кг запрещенных веществ закладчики должны были продать через закладки на территории республики. Всего за несколько дней злоумышленники успели организовать сразу 200 закладок в Сарапуле, Воткинске, Можге и в Игринском районе. В квартире, которую арендовали задержанные, полицейские нашли электронные весы, упаковки, а также 25 граммов расфасованных наркотиков.

Фото: mvd_18

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах». Сейчас наркозакладчиков заключили под арест. Им грозит до 20 лет колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».