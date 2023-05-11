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НовостиПроисшествия11 мая 2023 3:58

Продавец магазина в Ижевске подозревается в хищении более 300 тыс. рублей

Женщина похищала как деньги, так и продукты
Алина Гужавина
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

45-летняя жительница Ижевска подозревается в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина была неофициально устроена на должность продавца в магазине и регулярно похищала деньги и продукты, а после перестала появляться на рабочем месте.

Общая сумма ущерба составила более 313 тыс. рублей.

Подозреваемую задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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