Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина в Ижевске

Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина. Фото: очевидцы

На ул. Ленина в Ижевске сошел с рельс трамвай «Львенок». Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

Движение некоторых маршрутов перенаправили:

– 2 маршрут:

Буммаш – ул. Серова – ул. Кирова – ул. К. Маркса – Центр.

– 5 маршрут:

Ул. Огнеупорная – Центр - ул. К. Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – Буммаш. С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту.

– 10 маршрут:

Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. К. Маркса – Центр.

– 12 маршрут:

Ул. Московская – ул. Магистральная – Центр.

В ГИБДД информация о происшествии не поступала. Пострадавших, судя по всему, нет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».