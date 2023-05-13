Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина в Ижевске

Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина. Фото: очевидцы
На ул. Ленина в Ижевске сошел с рельс трамвай «Львенок». Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
Движение некоторых маршрутов перенаправили:
– 2 маршрут:
Буммаш – ул. Серова – ул. Кирова – ул. К. Маркса – Центр.
– 5 маршрут:
Ул. Огнеупорная – Центр - ул. К. Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – Буммаш. С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту.
– 10 маршрут:
Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. К. Маркса – Центр.
– 12 маршрут:
Ул. Московская – ул. Магистральная – Центр.
В ГИБДД информация о происшествии не поступала. Пострадавших, судя по всему, нет.
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