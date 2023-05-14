Фотофакт: нашествие насекомых заметили жители городов и районов Удмуртии

Фото: vk.com/zloyglazov18
В соцсетях жители республики стали жаловаться на сотни тысяч насекомых в воздухе. Нашествие заметили в деревне Шевырялово Сарапульского района, а также в других уголках Удмуртии.
Фото: vk.com/zloyglazov18
Фото: vk.com/zloyglazov18
На данный момент в комментариях есть несколько версий.
Тля – их крылья гораздо больше туловища. Обычно они образуют скопления в виде бескрылых особей. Крылатые же в такие тучи не собираются.
Тот факт, что это поденка, тоже под вопросом, так как их длина может достигать до 1,5 см, а на фотографиях подписчиков насекомые мелкие.
У комаров крылья равны длине туловища и не выступают за край брюшка, однако, быть уверенным, что это именно они, пока тоже нельзя.
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