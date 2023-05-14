Команда из Удмуртии стала чемпионом Евразии по панкратиону

Команда завоевала кубок чемпионата. Фото: vk.com/iron_club_man

13 мая в Москве прошел чемпионат Евразии по панкратиону. Честь Удмуртии защищала команда «Стальной щит».

Всего в командных состязаниях среди спортсменов до 14 лет приняло 42 группы со всех регионов России.

«Стальной щит» занял лидирующую позицию в турнирной таблице с результатом в 78 очков, тогда как у их соперников, занявших «серебро», – 52 балла.

«Это первый раз в истории, когда Удмуртия привезла кубок с панкратиона. Не до конца еще верится в это, не доходит, что такая маленькая, но на удивление сильная республика пришла и заняла первое место. Мы сделали все, что от нас зависело, и отдали для победы все свои силы», – поделился с «Комсомолкой» тренер команды Вадим Дзасохов.

Следующий этап – чемпионат мира, который пройдет в Беларуси.

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