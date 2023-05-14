Онколог назвал причины, которые могут говорить об образовании рака

Заботьтесь о своем здоровье
Фото: Мария Бакланова
Онколог Максим Астраханцев рассказал в разговоре с RT о причинах, которые могут говорить о возникновении онкозаболевания. Однако их наличие нельзя напрямую связывать с болезнью.
На что должны обратить особое внимание люди старше 50 лет, и те, у кого есть хронические или инфекционные заболевания:
– резко снизился вес;
– общая слабость и утомление без причины;
– кровь в моче или стуле;
– изменение родинок (цвет, форма, размер);
– уплотнения в груди у женщин.
Также врач напоминает, что эти причины не могут полностью говорить об онкозаболевании. Однако при их появлении в первую очередь необходимо обратиться к врачу.
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