Онколог назвал причины, которые могут говорить об образовании рака

Заботьтесь о своем здоровье Фото: Мария Бакланова

Онколог Максим Астраханцев рассказал в разговоре с RT о причинах, которые могут говорить о возникновении онкозаболевания. Однако их наличие нельзя напрямую связывать с болезнью.

На что должны обратить особое внимание люди старше 50 лет, и те, у кого есть хронические или инфекционные заболевания:

– резко снизился вес;

– общая слабость и утомление без причины;

– кровь в моче или стуле;

– изменение родинок (цвет, форма, размер);

– уплотнения в груди у женщин.

Также врач напоминает, что эти причины не могут полностью говорить об онкозаболевании. Однако при их появлении в первую очередь необходимо обратиться к врачу.

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