Родительские расходы на организацию выпускного в Ижевске оценили в 13 тыс. рублей

Фото: Сергей Грачев

Родители ижевских выпускников в среднем тратят на организацию выпускного бала порядка 13 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, опираясь на результаты своего опроса.

В дополнение к этой сумме 11,5 тыс. рублей уходит на покупку костюма для парней и 13,5 тыс. рублей – для девушек.

Родители выпускников 9 класса сдают уже по 10 тыс. рублей на одного школьника. Стоимость образов оценили в 10,5 тыс. рублей для мальчика и 10 тыс. рублей – для девочки.

Опрашивали родителей выпускных классов с 12 апреля по 15 мая 2023 года.

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