Конференция «Новые возможности развития бизнеса в г. Ижевске» прошла для предпринимателей Удмуртии при поддержке Сбера

17 мая в конференц-зале Сбербанка на Ленина, 6 состоялся форум для малого бизнеса Удмуртии. Целью встречи было рассказать предпринимателям республики об инвестиционной привлекательности Муниципального образования «Город Ижевск».

Сбербанк как проводник мер государственной поддержки собрал на встрече спикеров, которые владеют максимально полной информацией. Мероприятие прошло в два этапа.

В первой части конференции глава города Ижевска рассказал предпринимателям, какие новые возможности для развития бизнеса существуют в Ижевске. В дополнении экспертами Сбера была освещена тема возможностей и инструментов выстраивания внешнеэкономической деятельности для предпринимателей Удмуртии в текущей экономической обстановке.

Вторая часть мероприятия прошла в формате «открытого диалога». На вопросы предпринимателей отвечали эксперты – управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов, глава г. Ижевска Олег Бекмеметьев, и.о. директора Корпорации развития Владимир Смирнов и советник главы Удмуртской Республики Динара Алпашаева.

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска:

«Нам очень важно постоянно взаимодействовать с предпринимателями, рассказывать им об инвестиционных возможностях города, создавать условия для эффективного и динамичного развития бизнеса. Основной потенциал для роста сегодня дают такие сферы деятельности, как информационные технологии, научные разработки, беспилотные системы, медицинское оборудование, стрелковое оружие, нефтяная отрасль. Отмечу, что сейчас четверть доходной части городской казны наполняют представители малого и среднего бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы сферы деятельности бизнеса расширялись и за счет этого активнее пополнялся бюджет».

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас как для банка очень важны такие мероприятия. Мы выступаем неким «проводником» между властью и нашими клиентами. Как показала практика, в процессе таких трехсторонних встреч возникают новые решения и идеи. В современной экономической ситуации эффективная работа бизнеса дает мощный толчок для развития экономики и региона в целом. Наша задача – показать предпринимателям всю совокупность мер государственной и иной поддержки, чтобы бизнесу все стало максимально понятно, чтобы он начал реализовывать задуманное».

Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

«Мы видим стабильный рост инвестиций в основной капитал в Удмуртии. Так, в планах на 2022 год мы закладывали 131 млрд рублей, а по итогу получили 137 млрд рублей, при этом цифра не окончательная. Все это благодаря активности бизнеса, который продолжает реализацию проектов, несмотря на внешние факторы. Наша задача – вовремя поддержать инвестора там, где ему это необходимо, и довести до него все наши инструменты поддержки. Спасибо Сберу, который поддерживает нас в этом направлении и предоставляет площадку для общения с предпринимателями».

В конференции приняли участие 80 предпринимателей из Удмуртии. Они не только ознакомились с презентациями, но и задали все интересующие вопросы напрямую руководителям направлений и представителям власти. Обратная связь поможет понять, что в мерах поддержки нужно доработать и чего еще не хватает.