Один самокат – десятки маршрутов. Где взять в аренду самокат и покататься на нем в Ижевске

Подсказываем интересные места в городе, куда уже можно выбраться одному или с семьей, чтобы взять в аренду самокат и покататься.

Теплый май в Ижевске – это прекрасное время для того, чтобы взять самокат и объехать все интересные локации города. Такие прогулки – отличный способ поддержать хорошую физическую форму, подышать свежим воздухом и полюбоваться видами Ижевска. Маршруты можно выбирать по настроению, комбинировать или искать новые локации.

Арендовать самокат в Ижевске проще простого. Например, сделать это можно с «Юрент» через приложение. Для этого надо установить его, зарегистрироваться, найти ближайший электросамокат на карте, отсканировать QR-код на руле и активировать его.

Наша редакция вместе с ТС подготовили обзор мест для поездок на самоката.

Для любителей природы

Парк Кирова – самая большая в Ижевске лесопарковая территория, она отлично подойдет для долгой самокатной прогулки с друзьями. Можно объехать все парковые дорожки, заехать на спортивную площадку, а потом перекусить в зоне фуд-корта.

А еще можно доехать до Парка Горького – одного из самых известных и старейших общественных пространств Ижевска. Парк расположен в исторической части города с выходом на набережную Ижевского пруда. Его географическое расположение – идеальный туристический маршрут, когда прогулка, начавшаяся на Центральной площади, может продолжиться у воды и завершиться в парке аттракционов. На обратном пути можно оставить самокат и зайти в музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры, на площадке которого увлеченными людьми создается современное сценическое искусство.

Березовая роща – одно из самых зеленых мест в городе, где можно остаться наедине со своими мыслями. Это тихий и уютный парк с идеально сохранившейся естественной природной территорией. Здесь особенно приятно кататься и наслаждаться видами.

Для большой и дружной компании

Городская набережная – здесь можно с ветерком прокатиться по хорошему асфальту. Да и 6-километровая протяженность участка вполне этому способствует. Отличный вид с набережной открывается на Ижевский пруд, который, к слову, считается самым большим искусственным водоемом Европы. Также много интересных мелочей скрыто на набережной: родники, солнечные часы, изделия из металла, оставленные после прошлогодних фестивалей FerrumFest.

Ну и конечно, невозможно обойти стороной Сети парк. Ведь это 10 тысяч квадратных метров непрерывного скейтбординга, рейсинга, фристайла, роллер- и велоспорта. Это еще и уникальный спортивный объект в масштабах страны. Здесь размещены бетонный и деревянный скейт-парки, памп-трек и баскетбольная площадка, а концепцию разрабатывал международный консорциум профильных спортивных организаций при участии российской команды архитекторов и строителей.

Для семейного отдыха с детьми

Известный в одноименном жилом районе парк «Тишино» включает в себя прогулочную зону, альтанки для проведения пикника и веревочные развлечения. Пока взрослые будут кататься по территории, дети могут посетить веревочный парк с различными препятствиями и элементами для передвижения – лестницами и перевесками с канатами.

Завершить поездку советуем у Ижевского зоопарка. Он считается одним из самых лучших в Европе. Зоопарк делится на несколько зон, в которых можно увидеть животных Дальнего Востока, мелких и крупных таежных хищников, обезьян и попугаев – всего более 750 представителей животного мира.

Бонус: как сэкономить и ездить дешевле

Итак, с маршрутами мы разобрались.

Теперь о самом главном – об экономии. Некоторые операторы адаптируются к активному интересу и спросу на самокаты и придумывают для своих клиентов варианты экономии денежных средств. Например, ижевчане c подпиской МТС Premium могут кататься на самокатах «Юрент» бесплатно. Оператор добавил в свою подписку аренду самокатов.