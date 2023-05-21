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НовостиОбщество21 мая 2023 5:42

Администрацию Ижевска обязали отремонтировать дорогу по ул. Дзержинского

Для этого прокурор района обратился в суд
Алина Гужавина
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Прокурор Индустриального района обратился в суд для обязания Администрации провести ремонтные работы на автомобильной дороге ул Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

На участке дороги в сторону ул. 9 Января выявили многочисленные дефекты. Прокурор направил заявление, чтобы признать бездействие Администрации и дальнейшее исполнение ремонтных работ автомобильной дороги.

Суд удовлетворил требования обратившегося, исполнение решения контролируется органом.

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