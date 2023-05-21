Ремонт дороги «Ижевск-Воткинск» выполнен более чем на 80%

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Рабочая комиссия проверила проведение ремонта дороги «Ижевск -Воткинск» до поч. Вожойский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Эта трасса – основной выезд для жителей починка на региональную автодорогу, кроме этого, по ней добираются до садоогородов.

«Многие годы от водителей к нам поступали жалобы на состояние дороги. Основательного ремонта здесь не было несколько десятков лет. То есть рабочее состояние мы поддерживали ямочным ремонтом. В прошлом году по нацпроекту обновили больше 500 метров дороги. Как видим, на сегодняшний день новый участок отлично стоит, претензий нет», – прокомментировал Александр Кузнецов, директор МКУ «Управление капитального строительства» Завьяловского района.

Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Более 80% работ выполнено. Сделали двухслойное покрытие асфальтобетона, а также укрепили обочины. Помимо этого необходимо убрать земляные валы и провести кронирование деревьев.

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