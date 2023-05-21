Житель Сарапула подозревается в подкупе заместителя директора образовательного учреждения

Фото: Ульяна Колмогорова

37 летний житель Сарапула подозревается в совершении подкупа начальства образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

22 октября 2019 года мужчина передал заместителю директора 23 тыс. рублей. Он хотел получить документ о прохождении обучения правилам перевозки опасных грузов, но при этом не сдавать итоговый экзамен.

Подозреваемый получил подписку о невыезде, а также его ждет лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф до 30-кратной суммы подкупа.

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