Не более 15 минут: онколог объяснила, почему нельзя долго находиться на солнце

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Летом больше всего хочется проводить время на улице, гулять с самого утра и до поздней ночи. Однако есть временные ограничения. Врач-онколог в разговоре с RT объяснила, чем чревато долгое нахождение под солнцем.

Солнечные лучи могут спровоцировать образование злокачественной опухоли. В последнее время, по словам врача, появилась тенденция к увеличению количества заболеваний, несмотря на то, что оно не является распространенным.

«В зоне риска находятся все, кто так или иначе злоупотребляет солнечными ваннами. При этом не имеет значения, естественное это солнце или солярий. Безопасное время пребывания на открытом солнце — не более 15 минут в день. Продлить этот срок можно с помощью солнцезащитных средств. Людям со светлой, чувствительной кожей и детям рекомендуется выбирать SPF не ниже 50», – объяснила врач.

Устраивать прогулки лучше всего в утреннее и вечернее время, но забывать про защищающие от воздействия прямых солнечных лучей средства тоже не стоит.

У каждого средства есть срок годности, поэтому по его истечению, крем необходимо будет обновить, исходя из рекомендаций.

Также врач рекомендует обращать внимание на размер, цвет и форму родинок. Если что-то в них поменялось или же они начали кровоточить, либо чесаться, следует обратиться к специалисту.

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