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НовостиОбщество22 мая 2023 4:18

Спортивный комплекс, зона для отдыха и проведения культурных мероприятий появились в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов Удмуртии

Проект реализован в рамках федеральной программы
Алина Гужавина
Фото: скриншот видео с vk.com/minsoc18

Фото: скриншот видео с vk.com/minsoc18

18 мая в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов открылось адаптивное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии.

Здесь появились зоны для спорта с вместительностью до 200 человек в день, отдыха и проведения культурных мероприятий.

Помимо этого, оборудовали зону со зрительным залом на 90 человек и эстрадой, где прошло торжественное открытие.

Сам объект строился более двух лет, несмотря на пандемию, по программе «Старше поколение» нацпроекта «Демография».

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