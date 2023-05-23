«Ижсталь» вышла в финал корпоративного турнира «Мечела» по мини-футболу

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») принял участие в отборочном туре корпоративного турнира по мини-футболу, посвященного 20-летию компании «Мечел», и вышел в его финальную часть. Всего в турнире принимают участие 20 команд, представляющие предприятия, входящие в Группу «Мечел».

Участники турнира поделены на три дивизиона. «Ижсталь» вошла в дивизион «Запад», объединивший промышленные предприятия Южного Урала, Башкирии и Удмуртии. Внутри дивизиона участники турнира были поделены на две группы, по пять команд в каждой. Отборочные игры проходили в Челябинске на стадионе «Металлург».

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Ижсталевцы, ведомые капитаном – директором департамента продаж Игорем Ганиуллиным, уверенно выиграли у футболистов Южно-Уральского никелевого комбината, в напряженной борьбе одолели сильную команду Белорецкого металлургического комбината, уступили коллегам с Челябинского металлургического комбината и в решающей игре переиграли футболистов «Уральской кузницы».

О накале и бескомпромиссности борьбы говорит тот факт, что три из пяти команд группы набрали одинаковое количество очков, и только разница забитых и пропущенных мячей, а также результаты личных встреч выявили две лучшие сборные, которые продолжили дальнейшую борьбу. Ими оказались футбольные дружины ЧМК и «Ижстали».

В упорнейшем полуфинале спортсмены завода взяли вверх над победителями второй группы – командой «Мечел-Материалов», а в игре за первое место уступили футболистам ЧМК. В итоге, заняв второе место в дивизионе, ижсталевцы вышли в финальную часть корпоративного турнира, которая пройдет в начале июня в Москве в манеже ЦСКА.