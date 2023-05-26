«Ижсталь» прошла экватор заводской спартакиады

Фото: «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошли соревнования по баскетболу, которые стали седьмым из тринадцати видов спорта комплексной заводской спартакиады, посвященной 20-летию Группы «Мечел».

В первой группе сильнейшей стала сборная коммерческой и производственной служб, которая отыграла турнир без единого поражения. На одно очко от победителя отстала команда подразделений заводоуправления. Замкнули тройку лидеров баскетболисты ремонтной службы.

Фото: «Ижсталь»

Во второй группе не было равных команде энергетиков, усиленной молодыми специалистами, которая обыграла всех соперников с подавляющим преимуществом. Серебро и бронза – у транспортников и цеха калиброванного проката соответственно.

Баскетбольный турнир стал своеобразным экватором спартакиады: позади – семь видов спорта, впереди – еще шесть. В общем зачете в первой группе с большим отрывом лидирует сборная коммерческой и производственной служб, демонстрирующая стабильно высокие результаты во всех состязаниях. В ее активе – три первых и три вторых места. Идущие следом три команды имеют одинаковое количество очков.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Во второй группе, наоборот, определился явный аутсайдер – транспортный цех, которому уже не догнать идущие впереди команды, каждая из которых пока имеет равные шансы на победу в итоговом протоколе спартакиады.