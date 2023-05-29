Ученики подшефных школ «Ижстали» поздравили «Мечел» с 20-летием массовым флешмобом

Фото: «Ижсталь»

Ребята из трех школ, подшефных заводу «Ижсталь», устроили праздничный массовом флешмоб в честь 20-летия Группы «Мечел». В акции приняло участие свыше 350 человек из школ №№ 9, 70, 80 микрорайона «Городок металлургов».

Флешмоб прошел на спортивном стадионе школы № 70. Все участники были одеты в фирменные белые футболки с эмблемой празднования 20-летия компании. Под песню «Мы выбираем "Мечел"» ребята выполняли танцевальные движения, выстраивались в спираль, олицетворяющую постоянное развитие, движение и энергию, а в завершении, взяв в руки разноцветные шары, сложили гигантскую эмблему в виде цифры 20, в середине которой расположились три мечеловские капли из логотипа серого, голубого и черного цвета. Каждый цвет символизирует одно из направлений деятельности компании: серый – металлургию, голубой – энергетику, черный – горную добычу.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

«Ижсталь» более 20 лет реализует программу социального партнерства «Содружество», объединяющую завод, три средние образовательные школы, шесть детских садов и ветеранские организации Городка металлургов. За каждым детским образовательным учреждением закреплено подразделение предприятия, которое оказывает подшефным помощь в решении различных вопросов: от подготовки к новому учебному году до организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ролик с флешмобом можно посмотреть на официально канале «Мечела» в Телеграме: t.me/paomechel.