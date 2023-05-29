Профессия сварщика отметила 221-ю годовщину

Почетный работник ижевской компании «Уралметаллургмонтаж» Татьяна Валерьевна Шудегова

Сегодня сложно поверить, но профессия сварщика появилась за 10 лет до нашествия войск Наполеона в Россию. И сегодня все покорители сплавов отмечают свой профессиональный праздник – день сварщика. Профессия сварщика зародилась в 1802 году благодаря русскому ученому Василию Петрову, открывшему эффект электрической дуги, при возникновении которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура, которая позволяет расплавлять металлы.

Женщина-сварщик с сорокалетним стажем

Предпочтение этой непростой, но очень интересной профессии отдают, в основном, мужчины. Но в Ижевске трудится легендарная женщина, которая отработала сварщиком 42 года.

Столь удивительная карьера сложилась у почётного работника ижевской компании «Уралметаллургмонтаж» Татьяны Валерьевны Шудеговой. Мало кто в России из женщин (по всей стране мы нашли только два аналогичных примера) более 40 лет успешно трудился сварщиком. Татьяна Валерьевна закончился профтехучилище в 1972 году в группе, в которой было 34 парня и только две девушки. И вот уже более 50 лет трудится на одном предприятии, которое пережило реструктуризацию, смену названий и даже переехало из Свердловска в Ижевск. Неизменно оставалась все эти годы в строю Татьяна, которая даже и не думала никуда уходить, пережив в коллективе непростые 90-е годы.

Варила Татьяна на полуавтомате в цехе сборки металлоконструкций ручной дуговой сваркой. Работала также на монтажном участке, ездила по командировкам в карельскую Костомукшу и в Череповец, где работала на домне «Северянка» наравне с мужчинами. В том числе варила и на большой высоте. Была в её биографии и курортная командировка на турбазу «Турист» в Алушту, где приходилось работать прямо на пляже летом в тяжёлой и душной брезентовой робе.

- Работа была, конечно, не сахар, - вспоминает Татьяна. – Раньше у сварщиков были тяжелейшие монтажные пояса. Неудобные, металлические. Да и работать зимой, к примеру, на улице на новых теплотрассах – совсем непростое испытание даже для многих мужчин. Но если дано от Бога быть сварщиком – любые трудности преодолимы.

Сейчас Татьяне 68 лет, она по-прежнему полна сил, зрение единица, поэтому продолжает работать на предприятии, правда теперь уже стропальщиком. И пока не собирается никуда уходить.

Современный сварщик – одна из самых высокотехнологичных специальностей

Сегодня сварщик – сложная техническая профессия с использованием постоянно совершенствующегося оборудования. Видов сварочных аппаратов (инверторов) около десятка, даже самых методов сварки несколько десятков. И требования к мастерству сварщиков всегда высокие.

Во время сварки у оборудования есть очень большое количество режимов. Сталкиваясь с новыми видами металла впервые, сварщики тратят до месяца на экспериментальную, пробную сварку, постепенно подбирая самый надежный режим.

Так было у сварщика Дениса Линника, когда он вместе с коллегами варил трубопроводы разной емкости:

- В Череповце варили аппарат по производству кислоты – вспоминает Денис Линник из компании «Коксохиммонтаж-Северо-Запад». - Делали его из нержавеющей стали. В технологической карте был прописан один ход работ, но на практике пришлось корректировать работу и менять последовательность. Результат таких изысканий оказался лучше, чем был прописан в технологической карте».

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Ни одну крупную стройку сегодня невозможно представить без сварки. Особенно в условиях роста строительства из металлоконструкций. И именно сварщика сегодня стоят в авангарде самых востребованных высококвалифицированных рабочих профессий.