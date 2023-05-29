Профессия сварщика отметила 221-ю годовщину

Почетный работник ижевской компании «Уралметаллургмонтаж» Татьяна Валерьевна Шудегова
Сегодня сложно поверить, но профессия сварщика появилась за 10 лет до нашествия войск Наполеона в Россию. И сегодня все покорители сплавов отмечают свой профессиональный праздник – день сварщика. Профессия сварщика зародилась в 1802 году благодаря русскому ученому Василию Петрову, открывшему эффект электрической дуги, при возникновении которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура, которая позволяет расплавлять металлы.
Предпочтение этой непростой, но очень интересной профессии отдают, в основном, мужчины. Но в Ижевске трудится легендарная женщина, которая отработала сварщиком 42 года.
Столь удивительная карьера сложилась у почётного работника ижевской компании «Уралметаллургмонтаж» Татьяны Валерьевны Шудеговой. Мало кто в России из женщин (по всей стране мы нашли только два аналогичных примера) более 40 лет успешно трудился сварщиком. Татьяна Валерьевна закончился профтехучилище в 1972 году в группе, в которой было 34 парня и только две девушки. И вот уже более 50 лет трудится на одном предприятии, которое пережило реструктуризацию, смену названий и даже переехало из Свердловска в Ижевск. Неизменно оставалась все эти годы в строю Татьяна, которая даже и не думала никуда уходить, пережив в коллективе непростые 90-е годы.
Варила Татьяна на полуавтомате в цехе сборки металлоконструкций ручной дуговой сваркой. Работала также на монтажном участке, ездила по командировкам в карельскую Костомукшу и в Череповец, где работала на домне «Северянка» наравне с мужчинами. В том числе варила и на большой высоте. Была в её биографии и курортная командировка на турбазу «Турист» в Алушту, где приходилось работать прямо на пляже летом в тяжёлой и душной брезентовой робе.
- Работа была, конечно, не сахар, - вспоминает Татьяна. – Раньше у сварщиков были тяжелейшие монтажные пояса. Неудобные, металлические. Да и работать зимой, к примеру, на улице на новых теплотрассах – совсем непростое испытание даже для многих мужчин. Но если дано от Бога быть сварщиком – любые трудности преодолимы.
Сейчас Татьяне 68 лет, она по-прежнему полна сил, зрение единица, поэтому продолжает работать на предприятии, правда теперь уже стропальщиком. И пока не собирается никуда уходить.
Сегодня сварщик – сложная техническая профессия с использованием постоянно совершенствующегося оборудования. Видов сварочных аппаратов (инверторов) около десятка, даже самых методов сварки несколько десятков. И требования к мастерству сварщиков всегда высокие.
Во время сварки у оборудования есть очень большое количество режимов. Сталкиваясь с новыми видами металла впервые, сварщики тратят до месяца на экспериментальную, пробную сварку, постепенно подбирая самый надежный режим.
Так было у сварщика Дениса Линника, когда он вместе с коллегами варил трубопроводы разной емкости:
- В Череповце варили аппарат по производству кислоты – вспоминает Денис Линник из компании «Коксохиммонтаж-Северо-Запад». - Делали его из нержавеющей стали. В технологической карте был прописан один ход работ, но на практике пришлось корректировать работу и менять последовательность. Результат таких изысканий оказался лучше, чем был прописан в технологической карте».
***
Ни одну крупную стройку сегодня невозможно представить без сварки. Особенно в условиях роста строительства из металлоконструкций. И именно сварщика сегодня стоят в авангарде самых востребованных высококвалифицированных рабочих профессий.