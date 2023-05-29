С Днем города Ижевск поздравит Олег Газманов

Его песни знает вся страна. Фото: vk.com/izh_gov

12 июня Ижевск отмечает День города, столице Удмуртии исполнится 263 года. В честь этого ежегодно проводится праздничная программа с различными творческими и интерактивными площадками.

В этом году приглашенным артистом стал народный артист России Олег Газманов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На главной сцене Центральной площади он исполнит свои популярные песни «Офицеры», «Вперёд, Россия» и другие композиции, которые слушает и любит вся страна.

Концертная программа начнется в 19:00 и откроет ее своим выступлением детская студия «Выше радуги».

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