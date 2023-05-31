32-летний водитель без прав сбил двух 11-летних детей в Ижевске

Оба ребенка получили травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30 мая, в 17:00, в Северном переулке двое несовершеннолетних угодили под колеса «Тойоты». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

За рулем легковушки находился 32-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав. Водитель проезжал недалеко от дома №45, когда на проезжую часть выбежали два 11-летних подростка. Пешеходы пытались перебежать улицу вне пешеходного перехода, хотя регулируемая зебра находилась совсем рядом.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия проводится расследование.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».