39-летний житель Удмуртии забил до смерти и закопал сожительницу

Ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

39-летний житель села Пугачево жестоко расправился со своей сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трагедия произошла вечером 3 января 2023 года. По пути домой из-за ревности между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на потерпевшую с кулаками. Женщина получила множество ударов по голове, груди и животу, из-за которых на даже потеряла возможность ходить. Обвиняемый дотащил женщину по земле до дома, а затем оставил ее тело на полу. На следующее утро он обнаружил сожительницу мертвой. Испугавшись ответственности, обвиняемый закопал погибшую в сугробе во дворе их дома, а всем знакомым сообщил, что женщина ушла от него и не вернулась. Тело потерпевшей нашли 21 января.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил обвиняемого к 9 годам в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

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