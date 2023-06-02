Фестиваль «Музыка летом» возвращается!

С 1 июня по 31 августа состоится фестиваль «Музыка летом». Он станет ярким завершением 85-го юбилейного филармонического сезона. Легкие, атмосферные концерты на открытых площадках города всегда радуют зрителей. В исполнении филармонических коллективов звучит популярная классика, джаз, современная и эстрадная музыка.

Фестиваль откроется концертом Государственного симфонического оркестра Удмуртии 5 июня в 19:00 на Центральной площади г. Ижевска. В вечерних сумерках под звуки фонтана оркестр под руководством дирижера Николая Роготнева исполнит музыку Штрауса, Моцарта, Брамса и Чайковского

Сочетание прекрасной музыки с городским или парковым пейзажем и хорошей погодой всегда оставляет приятные впечатления от проведенного вечера. Встречайте лето вместе с нами!

Внимание! Возможны изменения в репертуаре из-за погодных условий! Мы будем оперативно сообщать об этом в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь!

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*В репертуаре возможны изменения, концерты будут дополняться.

Список всех концертов «Музыки летом» смотрите на сайте www.udmfil.ru в разделе «Фестивали», «Музыка летом».

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