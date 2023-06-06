Трое пассажиров пострадали при столкновении двух автобусов в Ижевске

Пострадавших осмотрели медработники. Фото: пресс-служба ГИБДД Удмуртии

В Ижевске напротив дома №110 по ул. Камбарская столкнулись два автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Удмуртии.

ДТП произошло 5 июня около 17:30, оба транспорта двигались в попутном направлении.

За рулем ГАЗ находился 59-летний водитель, который двигался по дороге, съезд на которой был разрешен только направо. Столкновение произошло с автобусом МАЗ под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров, в том числе 14-летний подросток, находящиеся во втором транспорте.

Медицинские работники осмотрели пострадавших.

По факту происшествия проводится проверка.

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