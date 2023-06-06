Тротуар отремонтировали в Ленинском районе Ижевска

Ведутся ремонтные работы еще шести тротуаров. Фото: пресс-служба Администрации города

В Ижевске завершился ремонт пешеходного тротуара в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Первые ремонтные работы в этом году прошли в рамках проекта «Пешеходный Ижевск». Восстановленный участок находится на ул. Увинская, на участке ул. О.Кошевого до дома на ул. Клубная, 62.

Помимо этого ведется ремонт шести тротуаров – в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах города.

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