8 участниц конкурса «Миссис Россия Мира-2023» вернулись в Ижевск с титулами

Среди девушек есть обладательницы короны. Фото: vk.com/mrsudmurtia

В этот понедельник, 5 июня, в Москве собрались самые красивые россиянки – там прошел конкурс «Миссис Россия Мира-2023». Среди 76 финалисток оказались девять наших девушек из Ижевска. Основные критерии конкурсанток – возраст от 18 до 60 лет, быть замужем и иметь ребенка. Жюри оценивало творческий номер, как ведут себя девушки за пределами сцены и их взаимоотношения между собой.

Конкурсантки с 1 июня находились в круговороте событий – съемки, репетиции, многочасовые прогоны выступлений, о сне можно было забыть. Но все испытания они уверенно перенесли, стоя на каблуках по 6 и более часов. Тем более, все это время их поддерживала Елена Максимова – победительница конкурса «Миссис Вселенная-2023».

«Достояние России»

Светлана – невероятная девушки с чистым сердцем. Фото: предоставлено героиней публикации

Обладательницей короны и гран-при «Достояние России» стала Светлана Котлова. Она, как и остальные 7 участниц (одна, к сожалению, не получила титула), попала в топ-25 финалисток и одержала заслуженную победу.

«Этот проект о том, что любая женщина может себе разрешить выйти на сцену, быть красивой, находиться в обществе таких невероятных девушек. «Миссис Россия Мира» – мощнейшая трансформация, и я рекомендую всем представительницам прекрасного пола разрешать себе носить гордое звание «женщина», позволять показывать самой себе свои таланты. Моя же миссия в рамках конкурса и за его пределами – масштабировать деятельность благотворительного фонда и помогать детям, находящимся в трудной ситуации, раскрывать и показывать их сильные стороны», – делится Светлана.

Ее номинация – одна из высших, победу оценил даже директор конкурса «Миссис Россия Мира» Ирина Кирсанова. Она посоветовала девушке продолжать творить добро по всей России.

А вот среди ее знакомых далеко не все верили в нее да и вообще поддерживали участие Светланы в таком конкурсе. Но разве это остановит верящую в собственные силы и в добро красавицу?

Первая вице-миссис «Россия Мира-2023»

Для Юлии победа стала новым этапом в жизни. Фото: предоставлено героиней публикации

Этот титул получила Юлия Шмыкова – девушка, которая до конца не верила, что станет победительницей, поскольку, как говорит она сама, все конкурсантки были сильными соперницами.

«Было непонятно, кому именно достанется победа, – смотрели со всех сторон: не только внешние данные, но и то, как мы умеем себя преподнести. Для меня это стало невероятным личным признанием. Я обещаю себе, что буду максимально стараться дальше прокачиваться, работать над характером и улучшать взаимоотношения с людьми», – поделилась победительница.

Юлия будет представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Мира» в Лас-Вегасе.

Вторая вице-миссис «Россия Европа-2023»

В этом костюме Екатерина уверенно шла на дефиле. Фото: предоставлено героиней публикации

Титул второй вице-миссис «Россия Европа» заполучила Екатерина Тучкова. Она тоже поедет на международный конкурс красоты представлять нашу страну и республику.

«Титулы распределяли по номинациям: гран-при выбирали сами участницы – какая из девушек, по их мнению, больше всего достойна! Выбор остальных титулов зависел от огромного количества факторов. Смотрели поведение, общение, как подготовилась, как проявляешь себя. Я в восторге, ведь мне выпала возможность представлять нашу страну на конкурсе в Испании!» – радостно рассказала Екатерина.

«Супермодель России-2023»

Екатерина – самая настоящая куколка. Фото: предоставлено героиней публикации

Обладательницей еще одной короны стала Екатерина Кудрявцева – невероятно красивая голубоглазая блондинка.

«Эта номинация предполагалась для незамужних девушек, но, по счастливой случайности, так сложились обстоятельства, что корона и титул достались мне. Она отличается от остальных тем, что конкурсанток оценивают по внешним данным, мировым модельным параметрам и стандартам. После всех пройденных этапов конкурса в России девушек ждет международный уровень в Стамбуле», – говорит коронованная победительница.

На память команда конкурсанток подарила членам жюри трогательные фотоальбомы.

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