Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 2:49

38-летний мужчина чуть не погиб в горящем доме в Удмуртии

ЧП произошло из-за неосторожности при курении
Алина Гужавина
Мужчина не пострадал. Фото: архив редакции

Мужчина не пострадал. Фото: архив редакции

В полночь 12 июня произошло возгорание в деревне Красный Кустарь Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На чердаке 36-квартирного дома, где в момент прибытия пожарных-спасателей был обнаружен спящий 38-летний мужчина, наблюдалось задымление.

В пожаре полностью сгорело 0,5 кв. м утеплителя. Предварительной причиной стала неосторожность при курении.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».