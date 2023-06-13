38-летний мужчина чуть не погиб в горящем доме в Удмуртии

Мужчина не пострадал. Фото: архив редакции

В полночь 12 июня произошло возгорание в деревне Красный Кустарь Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На чердаке 36-квартирного дома, где в момент прибытия пожарных-спасателей был обнаружен спящий 38-летний мужчина, наблюдалось задымление.

В пожаре полностью сгорело 0,5 кв. м утеплителя. Предварительной причиной стала неосторожность при курении.

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